Шесть километров проводов украл электрик из Павлодарской области

61-летнему селянину из Павлодарской области грозит реальный срок за то, что он срезал и украл около 6 км электропроводов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 декабря в пресс-службе ДП Павлодарской области, в полицию Иртышского района поступило заявление о краже 5,9 км электропроводов. Кабель пропал с линии электропередачи еще в ноябре.

Кражу удалось вскоре раскрыть. Полиция задержала подозреваемого – 61-летнего жителя села Кызылжар. Мужчина воспользовался тем, что когда-то работал электриком, и у него остались инструменты для подъема на опоры ЛЭП. С их помощью он тайком срезал провода с 46 пролетов, а украденный кабель спрятал в разрушенном доме. По версии следствия, подозреваемый собирался продать краденые провода.

Полиция ведет досудебное расследование по ч. 1 ст. 188 УК РК. Подозреваемому может грозить крупный штраф, исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

В сентябре 2023 года преступная группа в Атырау украла кабель на 100 млн тенге.