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Происшествия

Более полусотни жителей Туркестана отравились фастфудом из суши-бара

массовое отравление суши в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 23:01 Фото: pixabay
В Туркестане больше полусотни человек отравились фастфудом, 22 из них, в том числе дети, находятся под пристальным наблюдением медиков. Как выяснила полиция, все они заказали еду навынос в одном и том же месте. По факту уже завели уголовное дело, сообщает Zakon.kz..

По информации КТК инцидент произошел накануне во время ауызашара. Люди заказывали фастфуд, как выяснилось, в одном и том же суши-баре.

"Мои дети заказывали суши домой. Говорят, что поели – и ближе к 11 ночи всех стало тошнить. Двух детей, школьниц, дочь беременную забрали на скорой помощи в больницу. Сейчас уже немного лучше". Шахноза Нарзуллаева

Отмечается, что суши-бар работает только на доставку и довольно популярен среди туркестанцев. Вкус, говорят клиенты, был отменный, но спустя пару часов все ощутили характерные для отравления симптомы. Всего по линии скорой помощи в больницы попали 55 человек, среди них 12 детей, есть даже беременные женщины.

Как уточняется, в данное время точка закрыта, а дверь опечатана. Полиция завела уголовное дело по статье "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" и назначила экспертизу.

"В инфекционное отделение Туркестанской центральной городской больницы поступило 22 пациента. Всем им выставлен диагноз "пищевая токсикоинфекция под вопросом". В данный момент у всех пациентов состояние стабильное. Жизни ничего не угрожает". Главный врач Туркестанской центральной городской больницы Бекзат Берденов

Ранее сообщалось, как изменится школьное питание после массовых отравлений детей в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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