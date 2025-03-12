Талые воды затопили дорогу в Уральске, которая соединяет два микрорайона
Фото: пресс-служба МЧС РК
В микрорайоне Сарыарка Уральска произошел перелив талой воды через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, движение автотранспорта не нарушено, угрозы для населения нет.
На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые проводят перекачку воды с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов.
Ранее сообщалось, что жители Кульсары требуют деньги за подтопленные год назад дома.
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