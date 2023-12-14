Военнослужащие помогли отбуксировать более 80 машин на трассах в Жамбылской области
Минувшей
ночью на перевале Куюк в Жуалынском районе в снежном плену оказались более ста
большегрузных машин. Вместе со службами спасения области и сотрудниками
дорожной полиции на помощь водителям застрявших машин выехали военнослужащие
РгК "Юг".
От войсковой части 01731 РгК "Юг" на место выехал трал с загруженным на него гусеничным тягачом. Также в состав колонны вошли машина технической помощи, оборудованная краном и лебедкой, и автобус для обогрева людей.
"Выехав из Тараза, мы прибыли к перевалу Куюк примерно в половине седьмого вечера и сразу приступили к выполнению поставленной задачи. Спасательные работы продлились до шести часов утра. За ночь с помощью нашей техники было отбуксировано свыше 50 машин". Начальник штаба войсковой части 01731 Серик Калибаев
Фото: региональное командование "Юг" ВС РК
Военнослужащие Гвардейского гарнизона также откликнулись на тревожное сообщение из Кордайского района Жамбылской области. Там из снежного плена вызволено свыше 30 гражданских машин и спасено более 60 человек, которые смогли отогреться в пассажирских салонах военных КамАЗов.
"Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Спасательные работы продлятся до тех пор, пока мы не будем уверены, что люди находятся в безопасности". Командующий войсками регионального командования "Юг" Куанышбек Уштаев
Тем временем в район Жаркента Жетысуской области на помощь водителям-дальнобойщикам также выдвинулась военная техника РгК "Юг".
Всего в спасательных мероприятиях задействовано 37 военнослужащих и 18 единиц техники.