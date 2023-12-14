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Военнослужащие помогли отбуксировать более 80 машин на трассах в Жамбылской области

помощь водителям Фото: региональное командование "Юг" ВС РК
В Жамбылской области на помощь людям, попавшим на автомобилях в снежные заносы, пришли военнослужащие регионального командования "Юг" Вооруженных сил. На данный момент помощь оказана более 100 гражданам, отбуксировано более 80 машин, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью на перевале Куюк в Жуалынском районе в снежном плену оказались более ста большегрузных машин. Вместе со службами спасения области и сотрудниками дорожной полиции на помощь водителям застрявших машин выехали военнослужащие РгК "Юг".

От войсковой части 01731 РгК "Юг" на место выехал трал с загруженным на него гусеничным тягачом. Также в состав колонны вошли машина технической помощи, оборудованная краном и лебедкой, и автобус для обогрева людей.

"Выехав из Тараза, мы прибыли к перевалу Куюк примерно в половине седьмого вечера и сразу приступили к выполнению поставленной задачи. Спасательные работы продлились до шести часов утра. За ночь с помощью нашей техники было отбуксировано свыше 50 машин". Начальник штаба войсковой части 01731 Серик Калибаев
помощь водителям

Фото: региональное командование "Юг" ВС РК

Военнослужащие Гвардейского гарнизона также откликнулись на тревожное сообщение из Кордайского района Жамбылской области. Там из снежного плена вызволено свыше 30 гражданских машин и спасено более 60 человек, которые смогли отогреться в пассажирских салонах военных КамАЗов.

"Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто оказался в беде. Спасательные работы продлятся до тех пор, пока мы не будем уверены, что люди находятся в безопасности". Командующий войсками регионального командования "Юг" Куанышбек Уштаев

Тем временем в район Жаркента Жетысуской области на помощь водителям-дальнобойщикам также выдвинулась военная техника РгК "Юг".

Всего в спасательных мероприятиях задействовано 37 военнослужащих и 18 единиц техники.

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