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Снежный апокалипсис в Абайской области: к спасению людей привлекли военные вертолеты

Снежный апокалипсис в Абайской области: военные вертолеты эвакуируют людей с трасс Фото: Минобороны РК
Военнослужащих Вооруженных сил задействовали в спасении людей из снежных заносов в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

"По просьбе областного Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерство обороны выделило личный состав, специальную и авиационную технику для спасения водителей и пассажиров автотранспорта, оказавшихся в снежном плену. Помощь гражданам, застрявшим из-за неблагоприятных погодных условий на трассе в Кокпектинском районе, оказывают военнослужащие регионального командования "Восток", – говорится в сообщении Минобороны. 

По информации ведомства, в спасательных работах задействованы два вертолета Ми-17 авиабазы Семея, шесть единиц техники (многоцелевой тягач, КамАЗы и для организации связи – командно-штабная машина).

Снежный апокалипсис в Абайской области: к спасению людей привлекли военные вертолеты

Фото: Минобороны РК

"На данный момент на вертолетах эвакуировано 44 человека. С помощью наземной техники в условиях бурана спасено 30 граждан, в их числе пятеро детей. Пострадавших доставили в село Калбатау и разместили во временном пункте обогрева. Плохая видимость, боковой ветер и мороз осложняют полеты авиации. Спасательные работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 35 человек спасли из снежного заноса в Абайской области.


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