11 групп квартирных воров подозреваются в 55 кражах в Жетысуской области

Полицейские Жетысуской области в 2023 году выявили и обезвредили преступную деятельность 11 групп квартирных воров, сообщает Zakon.kz.

Задержанным лицам доказана причастность к совершению 55 краж из квартир и частных домостроений.



Последний факт зарегистрирован в городе Текели, где стражам порядка удалось задержать воровскую группу из двух человек, которых проверяют на причастность к нескольким кражам.

С начала 2023 года по подозрению в квартирных кражах задержано 230 лиц.

В сентябре спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы. Была установлена их причастность к совершению шести квартирных краж.

