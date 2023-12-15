11 групп квартирных воров подозреваются в 55 кражах в Жетысуской области
Фото: pixabay
Полицейские Жетысуской области в 2023 году выявили и обезвредили преступную деятельность 11 групп квартирных воров, сообщает Zakon.kz.
Задержанным лицам доказана причастность к совершению 55 краж из квартир и частных домостроений.
Последний факт зарегистрирован в городе Текели, где стражам порядка удалось задержать воровскую группу из двух человек, которых проверяют на причастность к нескольким кражам.
С начала 2023 года по подозрению в квартирных кражах задержано 230 лиц.
В сентябре спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы. Была установлена их причастность к совершению шести квартирных краж.
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