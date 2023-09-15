Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы

Фото: polisia.kz

В Алматы операцию по задержанию "домушников" провели сотрудники спецгруппы криминальной полиции и бойцы спецназа совместно с сотрудниками ПСН "Арлан", сообщает Zakon.kz.

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