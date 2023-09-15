Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы
Фото: polisia.kz
В Алматы операцию по задержанию "домушников" провели сотрудники спецгруппы криминальной полиции и бойцы спецназа совместно с сотрудниками ПСН "Арлан", сообщает Zakon.kz.
На данный момент установлена их причастность к совершению шести квартирных краж.
"Трое приезжих были задержаны сразу после совершения преступления. Из квартиры, что расположена в Ауэзовском районе, злоумышленники вынесли имущество на миллион тенге: два ноутбука и деньги. При задержании у подозреваемых, кроме украденных вещей, сотрудники полиции изъяли отмычки с набором ключей, складной нож и электрошокер. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", – сказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.
По данному факту начато досудебное расследование.
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz
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