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Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы

Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы Фото: polisia.kz
В Алматы операцию по задержанию "домушников" провели сотрудники спецгруппы криминальной полиции и бойцы спецназа совместно с сотрудниками ПСН "Арлан", сообщает Zakon.kz.

На данный момент установлена их причастность к совершению шести квартирных краж.

"Трое приезжих были задержаны сразу после совершения преступления. Из квартиры, что расположена в Ауэзовском районе, злоумышленники вынесли имущество на миллион тенге: два ноутбука и деньги. При задержании у подозреваемых, кроме украденных вещей, сотрудники полиции изъяли отмычки с набором ключей, складной нож и электрошокер. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", – сказал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Алматы полковник полиции Куатбек Науатов.

По данному факту начато досудебное расследование. 

Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы

Фото: polisia.kz

Спецоперация по задержанию квартирных воров прошла в Алматы

Фото: polisia.kz

деньги

Фото: polisia.kz

ноутбук

Фото: polisia.kz

нож

Фото: polisia.kz

отмычки

Фото: polisia.kz

Ранее дерзкие ночные воры спилили столбы освещения на 80 млн тенге в Алматы.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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