Недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах, есть пострадавшие

В селе Гульдала недалеко от Алматы 17 декабря 2023 года произошел взрыв газа в частных домах, пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, инцидент случился 17 декабря в 06:15 на улице Байтурсынова, 67 и в 08:20 на улице Суюнбая, 34. Взрыв произошел из-за вспышки газовоздушной смеси.





В результате происшествия пострадали четыре человека: все они госпитализированы.

"Предварительная причина - скачок давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлены специалисты", – говорится в сообщении акимата.

Аким района Танат Айдарбеков посетил место происшествия и ознакомился с состоянием пострадавших семей.

Аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручили организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов.







