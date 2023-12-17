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Недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах, есть пострадавшие

Недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах, есть пострадавшие Фото: Instagram/almobl_akimat
В селе Гульдала недалеко от Алматы 17 декабря 2023 года произошел взрыв газа в частных домах, пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата, инцидент случился 17 декабря в 06:15 на улице Байтурсынова, 67 и в 08:20 на улице Суюнбая, 34. Взрыв произошел из-за вспышки газовоздушной смеси.


В результате происшествия пострадали четыре человека: все они госпитализированы.

"Предварительная причина - скачок давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлены специалисты", – говорится в сообщении акимата. 

Аким района Танат Айдарбеков посетил место происшествия и ознакомился с состоянием пострадавших семей.

Аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручили организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов. 



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