Недалеко от Алматы произошел взрыв газа в частных домах, есть пострадавшие
Фото: Instagram/almobl_akimat
В селе Гульдала недалеко от Алматы 17 декабря 2023 года произошел взрыв газа в частных домах, пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.
По данным акимата, инцидент случился 17 декабря в 06:15 на улице Байтурсынова, 67 и в 08:20 на улице Суюнбая, 34. Взрыв произошел из-за вспышки газовоздушной смеси.
В результате происшествия пострадали четыре человека: все они госпитализированы.
"Предварительная причина - скачок давления в газопроводе природного газа. Для выяснения причины на место направлены специалисты", – говорится в сообщении акимата.
Аким района Танат Айдарбеков посетил место происшествия и ознакомился с состоянием пострадавших семей.
Аппарату акима Гульдалинского сельского округа и районному отделу по чрезвычайным ситуациям поручили организовать профилактические мероприятия, провести обход и обследование жилых домов.
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