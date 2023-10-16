Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане

72-летний гражданин РФ оштрафован почти на полмиллиона тенге за двойное гражданство. Об этом сообщили в транспортной полиции, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки у пенсионера, который ехал в поезде, выявили двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации.

В отношении правонарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по ч.2 ст.496 КоАП РК “Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства”.

"Сотрудники департамента полиции на транспорте с начала 2023 года за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1307 иностранцев, из которых по решению суда из страны выдворены 275 иностранных граждан. Выявлено 159 лиц с двойным гражданством, – пояснили стражи порядка.

По решению суда пенсионера оштрафовали на сумму в размере 200 МРП (690 тысяч тенге).

5 октября 2023 года заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха в кулуарах Сената рассказал, сколько фактов двойного гражданства выявили в Казахстане.