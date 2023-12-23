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Законодательство РК

Новогоднюю елку украли из магазина в Усть-Каменогорске

полицейский Фото: пресс-служба ДП ВКО/лейтенант полиции Акжол Кусман
На оперативный канал "102" с заявлением о краже новогодней елки обратилась хозяйка одного из магазинов Усть-Каменогорска. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские установили не только маршрут, но и личность подозреваемого, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, 49-летний ранее судимый житель областного центра находился в нетрезвом состоянии. В магазине на прилавке он увидел искусственную ель, которая очень ему понравилась, поэтому он забрал ее, чтобы украсить свою квартиру.

Об инциденте стало известно из публикации на странице "Дорожный контроль" в социальной сети Instagram, где оперуполномоченным отделения криминальной полиции Иртышского отдела полиции УП г. Усть-Каменогорска выразили благодарность.

"Огромное спасибо сотрудникам полиции, не ожидала, что так быстро найдут мою елку! Честно говоря, даже не надеялась! Спасибо!" – отметила в комментариях поста жительница областного центра.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 188 УК РК "Кража". Теперь расследованием займутся следователи, которые примут окончательное процессуальное решение.

Уточняется, что данный случай стал первым раскрытым преступлением оперуполномоченного ОКП ИОП Акжола Кусмана, который вступил в ряды оперативников всего неделю назад.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку зажгли в Алматы.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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