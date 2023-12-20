Главную новогоднюю елку зажгли в Алматы

На площади Абая 20 декабря зажгли главную новогоднюю ель. Дерево высотой 20 метров засияло яркими огнями. В церемонии приняли участие Дед Мороз и Снегурочка, передает корреспондент Zakon.kz.

До Нового года остались считанные дни. Алматы уже засиял яркими огнями и гирляндами. Оставалось только зажечь главную городскую елку. Накануне новогоднюю красавицу на площади Абая нарядили, а 20 декабря – зажгли. Главную елку Алматы украсили шарами, гирляндами, бусами, светодиодными огнями.

Фото: Zakon.kz

Огни елки вместе с алматинцами зажгли Дед Мороз и Снегурочка, а праздничную атмосферу создавали персонажи различных мультфильмов, а также звезды казахстанской эстрады.

Фото: Zakon.kz

На площадь приехали сотни алматинцев и гостей города. На праздничном концерте, посвященному предновогоднему празднику, выступили такие исполнители, как Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова, Али Окапов, Мади Рымбаев, группы "Жігіттер", "КешYOU", "Ринго" и "Шамис".

Фото: Zakon.kz

С песнями и танцами люди ждали наступления праздничного момента. Елка зажглась под бурные аплодисменты зрителей и одновременно с залпом фейерверка. Посмотреть на праздничное шоу пришли не только родители с детьми, но и взрослые.



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Праздник продолжился под звуки веселых песен.

Фото: Zakon.kz

Новогодние елки также установлены на основных площадях каждого района: Алмалинский район – площадь "Астана", площадь перед КазНТОБ им. Абая, Алатауский район – площадь перед ЛД "Алматы Арена", Ауэзовский район – площадь перед ТЮЗ им. Н. Сац, Бостандыкский район – парк имени Первого Президента, Дворец спорта им. Балуана Шолака, Жетысуский район – ул. Серикова, 2А, Медеуский район – площадь перед ЛД "Халык Арена", ВСК "Медеу", Турксибский район – Дом школьников №6 по пр. Сейфуллина, Наурызбайский район – мкр. Шугыла, 347. Также в едином стиле световых композиций оформлены общественные пространства города, пешеходные улицы – Панфилова, Жибек жолы, магистральные улицы: ул. Сатпаева, ул. Толе би, ул. Майлина, пр. Назарбаева, пр. аль-Фараби, пр. Абылай хана и др.

Кроме того, в новогоднюю ночь 31 декабря на площади "Астана" планируется проведение концерта с участием звезд казахстанской эстрады, по завершении которого будет запущен праздничный фейерверк.