Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы

В КГА рассказали, что один из пассажиров рейса "Шымкент-Алматы" после посадки открыл аварийную дверь самолета. Инцидент произошел 23 декабря и попал на видео, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета.





Комитет гражданской авиации раскрыл подробности произошедшего.

"23 декабря 2023 года после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент – Алматы в 01:19 часов по местному времени пассажир произвел открытие аварийной двери. Воздушный борт был проверен и допущен к выполнению полетов", – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве рассказали, что пассажир был передан сотрудникам полиции.