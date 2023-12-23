Пассажир открыл аварийную дверь самолета в Алматы
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как пассажир самостоятельно открывает аварийную дверь самолета.
Комитет гражданской авиации раскрыл подробности произошедшего.
"23 декабря 2023 года после посадки рейса КС7106 авиакомпании FlyArystan по маршруту Шымкент – Алматы в 01:19 часов по местному времени пассажир произвел открытие аварийной двери. Воздушный борт был проверен и допущен к выполнению полетов", – говорится в официальном сообщении.
В ведомстве рассказали, что пассажир был передан сотрудникам полиции.
"Для выяснения обстоятельств по данному случаю Авиационной администрацией Казахстана будет проведено расследование как в отношении пассажира, допустившего самостоятельное открытие дверей, так и в отношении служб аэропорта, ответственных за подачу автотрапа", – дополнили в КГА.