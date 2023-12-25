Открыл аварийную дверь самолета: что грозит пассажиру из Алматы
Фото: phxere
23 декабря 2023 года один из пассажиров рейса "Шымкент-Алматы" после посадки открыл аварийную дверь самолета. О том, что теперь грозит мужчине за необдуманный поступок Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.
Согласно сообщению за 25 декабря 2023, мужчину привлекли к административной ответственности.
"Правонарушитель по акту снят с рейса. В ходе проверки установлен 29-летний житель Алматы, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялся правилам безопасности на борту самолета".Пресс-служба ДП на транспорте
Также отмечено, что в отношении него составлено сразу три административных материала по ч. 1 ст. 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", по ч. 1 ст. 566 "Нарушение правил поведения на воздушном судне", по ч. 1 ст. 434 "Мелкое хулиганство" и наложен штраф в размере 8 МРП.
"Материал по мелкому хулиганству будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы для принятия процессуального решения".Пресс-служба ДП на транспорте
По данной статье правонарушителю грозит административный арест вплоть до 15 суток.
Инцидент на борту ранее комментировали в Комитете гражданской авиации.
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