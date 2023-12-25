Открыл аварийную дверь самолета: что грозит пассажиру из Алматы

Фото: phxere

23 декабря 2023 года один из пассажиров рейса "Шымкент-Алматы" после посадки открыл аварийную дверь самолета. О том, что теперь грозит мужчине за необдуманный поступок Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

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