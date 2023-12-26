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Организаторам финансовой пирамиды в Шымкенте дали реальные сроки

Организаторам финансовой пирамиды в Шымкенте дали реальные сроки Фото: Zakon.kz
Суд в Шымкенте приговорил двух организаторов финансовой пирамиды "ЖК-OTAU KZ" к 6,5 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 26 декабря, департамент ведомства по Шымкенту завершил досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "ЖК-OTAU KZ".

"Двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге", – говорится в сообщении АФМ.

После завершения расследования суд вынес фигурантам дела приговор, признав обоих обвиняемых виновными и назначив каждому из них по 6,5 лет лишения свободы.

Ранее в Шымкенте направили в суд дело в отношении организатора финансовой пирамиды, которая обманула 200 человек на 700 млн тенге.

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