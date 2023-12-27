Крупнейший пожар на месторождении "Каратурун Южный" ликвидировали

Полыхавший более полугода пожар на месторождении нефти в Мангистауской области, "Каратурун Южный" ликвидировали 25 декабря, сообщает Zakon.kz.

Начавшийся 9 июня пожар на месторождении "Каратурун Южный" смогли потушить только спустя более чем шесть месяцев. Официально стало известно о ликвидации возгорания 25 декабря, пишет Лада.

"После закачки бурового раствора планируется наглухо зацементировать горящую скважину. Затем предстоят работы по рекультивации. Предприятие – недропользователь взяло на себя дополнительные обязательства", – сказано в сообщении от ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса Казахстана.

Аварии присвоили наивысший уровень сложности. Для устранения пожара специалисты бурили скважины, в которые закачивали раствор для тушения.

Издание пишет, что между акиматом Мангистауского района и нефтяной компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает безвозмездное выделение предприятием 50 миллионов тенге на социальные проекты в ряде населённых пунктов.

Ранее специалисты назвали причины возгорания. По результатам расследования стало известно, что субподрядная организация ТОО "Заман Энерго" не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины.

Местные экологи назвали пожар, который на тот момент полыхал более пяти месяцев, экоцидом.