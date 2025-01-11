Пожар на месторождении "Каратурун Южный": недропользователь продолжает возмещать ущерб

В прокуратуре Мангистауской области рассказали, что недропользователь продолжает осуществлять выплаты по возмещению ущерба за сжигание газа во время возгорания на месторождении "Каратурун Южный", произошедшем при бурении скважины, сообщает Zakon.kz.

"По акту надзора природоохранной прокуратуры Мангистауской области приняты меры, направленные на возмещение недропользователем – ТОО "БузачиНефть" – экономического ущерба государству в размере 2,2 миллиарда тенге, нанесенного вследствие сжигания газа". Прокуратура Мангистауской области

9 июня 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" при бурении скважины произошел выброс газо-водяной смеси с дальнейшим возгоранием. На ликвидацию аварии ушло почти полгода.

"Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованной недропользователем с Министерством энергетики", – отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры Мангистауской области, 17 декабря 2024 года осуществлен первый платеж на сумму 270 млн тенге.

Ранее ТОО "БузачиНефть" уже выплатило штраф на сумму 362 млн тенге за нарушение экологических норм в связи с аварией, который был назначен по предоставлению этой же прокуратуры.

9 июня 2023 года в 3:25 на нефтегазовом месторождении "Каратурун Южный" ТОО "Бузачи Нефть" при бурении скважин №303 на участке Южный в результате подъема бурильного инструмента при забое 1088-1090 м произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан. По данным ДЧС Мангистауской области, высота пламени достигла 10 м.

Позже крупную утечку метана в Казахстане прокомментировали в "Бузачи Нефть".