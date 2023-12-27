Иностранец пытался вывезти из Костаная рога сайги на 2 млрд тенге

22 декабря на республиканской автодороге Екатеринбург – Алматы на выезде из Костаная полицейские не дали иностранцу вывезти рога сайги на 2 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе ОПМ "Сайгак" сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области совместно с сотрудниками Управления местной полицейской службы был остановлен автомобиль Toyota Alphard. В ходе осмотра автомобиля, в багажном отделении обнаружены три дорожные сумки, принадлежащие 29-летнему пассажиру, гражданину ближнего зарубежья.



"В сумках находилось 916 рогов сайги и около 7,5 млн тенге. Предположительно, правонарушитель нанес государству ущерб около 2 млрд тенге, – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Назначен комплекс соответствующих экспертиз. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и находится под стражей в порядке ст. 128 УПК РК.

Ранее сообщалось, что житель Актобе пытался продать унаследованные рога сайгака и получил срок.