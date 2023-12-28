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От первого лица: пожарный Актау снял видео с места пожара

От первого лица: пожарный Актау снял видео с места пожара Фото: скриншот с видео
Актауский пожарный снял видео на установленную на шлеме камеру во время ночного вызова на горящий многоэтажный дом. Своим роликом спасатель призывает соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.

На кадрах снята работа пожарного, который минувшей ночью выехал вместе с бригадой коллег на вызов. Спасатель установил камеру на шлем и снял тушение ночного пожара в доме "7 Qazyna", где загорелась внешняя обшивка шестиэтажного дома.


Пожарные расчеты тушили фасад здания, которое горело со второго по шестой этаж. Ранее в пресс-службе ДЧС сообщили, что огонь не проник в квартиры. При этом, все жильцы дома самостоятельно покинули здание до приезда спасателей.


Как пишет Лада, это не первый случай пожара в жилом комплексе. Ранее крупное возгорание здесь случалось двумя годами ранее, 1 декабря 2021 года. Тогда в строящемся доме также горел фасад.

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Мария Мельникова
Актау Мангистауская область
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