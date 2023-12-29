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Экс-полицейского начальника Карагандинской области объявили в розыск

Экс-полицейского Карагандинской области объявили в розыск Фото: Zakon.kz
Бывшего начальника Следственного управления Департамента полиции Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск по делу о краже майнинг-устройств, сообщает Zakon.kz.

Информация о розыске размещена в базе "Розыск преступников" на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

По данным на 29 декабря 2023 года, Кулькеев находится в розыске уже 28 дней.

Экс-полицейского Карагандинской области объявили в розыск

Фото: qamqor.gov.kz/criminals

27 ноября 2023 года в полиции Карагандинской области заявляли, что Кулькеева и следователя Канатова подозревают в краже изъятого по уголовного делу майнингового оборудования и злоупотреблении должностными полномочиями.

Тогда правоохранители отмечали, что Кулькеева объявят в розыск в случае его неявки.

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