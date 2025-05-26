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События

Бывших руководителей рынка "Алтын Орда" снова объявили в розыск

коллаж со страницы розыска бывших руководителей Алтын Орды, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 15:56 Фото: gov.kz
Управление полиции Карасайского района Алматинской области снова объявило о розыске бывших руководителей рынка "Алтын Орда", сообщает Zakon.kz.

Речь идет о 43-летнем Данияре Абдигапарове и 41-летнем Канате Алмабеке.

Фото: gov.kz

Согласно информации на портале органов правовой статистики и специальных учетов, инициатор розыска – Министерство внутренних дел, ведет его Управление полиции Карасайского района Алматинской области, дело о розыске зарегистрировано 23 мая 2025 года.

Фото: gov.kz

"Сообщаем, что в рамках расследования уголовного дела указанные лица признаны подозреваемыми и объявлены в розыск. Все процессуальные меры, включая меры пресечения, санкционированы судом в установленном законом порядке. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых", – прокомментировали Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

В январе 2023 года уже сообщалось об объявлении в международный розыск членов бывшего руководства рынка "Алтын Орда". Тогда, помимо Абдигапарова и Алмабека, упоминались также Жумадин Патов и Айдос Нуркалиев. Их подозревали по ст. 190 УК РК – "Мошенничество".

В настоящее время, помимо мошенничества, Абдигапарова и Алмабека также подозревают по ст. 195 УК РК – "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

В феврале 2024 года сообщалось о приговоре бывшему исполнительному директору рынка "Алтын Орда" Эрмеку Маркабаеву.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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