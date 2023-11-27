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Бывших полицейских подозревают в краже майнингового оборудования в Карагандинской области

Двух экс-полицейских в Карагандинской области подозревают в краже майнингового оборудования Фото: Zakon.kz
Двое бывших сотрудников полиции проходят подозреваемыми по делу о краже майнингового оборудования и злоупотреблении полномочиями в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области 27 ноября, департамент собственной безопасности региональной полиции расследует уголовное дело, по которому подозреваемыми проходят два экс-сотрудника правоохранительных органов.

Речь идет об уголовном деле по п. 3 ч. 4 ст. 188 и п. 3 ч. 4 ст. 361 УК РК. Экс-полицейских подозревают в краже изъятого по другому уголовному делу оборудования для майнинга, а также в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По согласованию с прокуратурой Карагандинской области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник Следственного управления Департамента полиции Рустам Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов имеют статус подозреваемых по данному уголовному делу. Устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий. В случае неявки его объявят в розыск", – сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

Подробности расследования в полиции пока не раскрывают.

27 ноября в Казнете появилась информация о том, что отстраненный от должности двумя месяцами ранее Рустам Кулькеев скрывается от следствия по уголовному делу.

Ранее в Актобе бывший сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои.

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