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Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи Алматы

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи Алматы Фото: Zakon.kz
В ночь на 5 января сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 404 км от Алматы. Колебания произошли на территории Кыргызстана и в Казахстане не ощущались, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 5 января в 00 часов 51 минуту Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 404 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения 9.2.
  • Магнитуда MPV 4.1.
  • Глубина 10 км.
  • Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.

1 января в Японии произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 48 человек. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.

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