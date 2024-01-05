Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи Алматы
Фото: Zakon.kz
В ночь на 5 января сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 404 км от Алматы. Колебания произошли на территории Кыргызстана и в Казахстане не ощущались, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 5 января в 00 часов 51 минуту Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 404 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения 9.2.
- Магнитуда MPV 4.1.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.
1 января в Японии произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 48 человек. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.
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