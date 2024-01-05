Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи Алматы

Фото: Zakon.kz

В ночь на 5 января сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 404 км от Алматы. Колебания произошли на территории Кыргызстана и в Казахстане не ощущались, сообщает Zakon.kz.

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