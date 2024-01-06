Настоящие герои Кантара – полицейские, пожарные, врачи и журналисты

В эти дни многие вспоминают о трагических январских событиях 2022 года. Вчера несколько десятков человек ходили по площади Республики в Алматы, многие из которых заявляли что это они "герои Кантара", ругали власть и требовали к себе от этой власти особого отношения, сообщает Zakon.kz.

Ряд казахстанских изданий, особенно те, кто получает финансирование из "посольств", очень старались представить эти гуляния по площади, как грандиозный митинг и вспоминали про погромщиков исключительно как о "невинных жертвах".

Но настоящие герои Кантара – это полицейские, пожарные, врачи, журналисты, о которых сейчас мало, кто вспоминает.

В то время редакция Zakon.kz располагалась на площади Республики в Алматы. Наши журналисты были непосредственными свидетелями происходящего.

Когда опьяненная алкоголем, наркотиками и вседозволенностью толпа вышла на площадь Республики в Алматы, у полицейских не было приказа применять оружие, да и оружия у них с собой не было. Был приказ только сдерживать и успокаивать толпу. Преступники же уже были вооружены оружием, арматурой и "коктейлями Молотова", которые с разных сторон подвозили к площади. Вот на этом фото видно, как из машины раздают оружие, арматуру и "коктейли Молотова"

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Форма полицейского для погромщиков была как красная тряпка для быка. Преступники выхватывали из строя безоружных полицейских, избивали, снимали с них форму и держали в качестве заложников в одном из захваченных зданий. Однако полицейские до последнего выполняли приказ "не применять оружие", несмотря на угрозу их жизни.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По официальным данным, 19 силовиков погибли в те дни. Это герои, до последнего защищавшие законность и правопорядок в стране.

Во время январских беспорядков преступники подожгли 117 различных объектов. Пожарные выполняли свой долг и, несмотря на опасность, выезжали на тушение пожаров. Вооруженные погромщики нападали на пожарные расчеты, избивали их, не давая тушить горящие объекты, захватывали пожарные машины. Было повреждено и сожжено более 30 пожарных машин, многие из которых использовались в качестве тарана при штурме административных зданий. При этом нашими пожарными из горящих объектов было спасено более 30 человек и эвакуировано более 120 человек.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Работать в условиях террора, под пулями приходилось и медикам. В те дни у них было много вызовов к пострадавшим и раненым в общественных местах. И обычные вызовы по поводу инфарктов, инсультов, аппендицитов никто не отменял, и этим больным врачи тоже оказывали помощь. Но преступники захватывали машины скорой помощи, врывались в больницы, требуя немедленно оказать помощь своим друзьям погромщикам – остальные подождут. Фельдшер Виорел Садыков хорошо помнит, как выглядели люди, захватывающие их экипаж, спешащий на вызов. По его словам, это была разъяренная молодежь. Все были вооружены битами, ломами, молотками, топорами. Взгляд у людей был очень агрессивный.

Фото: Zakon.kz

Журналисты наряду с полицейскими, пожарными и медиками, так же добросовестно выполняли свой долг. Преступники их избивали только за то, что они были с телекамерой. Оператора телеканала "Астана" Асета Елембаева жестоко избили во время съемочного процесса, погиб водитель телеканала "Алматы" Муратхан Базарбаев, пострадали журналисты многих других изданий. Погромщики разгромили и подожгли редакции многих СМИ. Разгромлены и сожжены были редакции телеканалов "КТК", "МИР", "Казахстан", "Хабар", "Евразия".

Редакция Zakon.kz также была разгромлена. Вот фото нашего офиса после посещения его "мирными протестующими", "героями Кантара", из которых теперь прозападные СМИ пытаются сделать героев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Пожарные, полицейские, врачи, представители средств массовой информации – вот настоящие герои", – говорят казахстанцы. "Вы действительно герои. Вы помогали всему народу Казахстана в те страшные дни. Хочу сказать: "Спасибо" представителям всех этих профессий. За ваше мужество и бесстрашие. Врачи, пожарные и все, кто выполнял свой служебный долг, жертвовали своими жизнями. Я склоняю голову перед ними. Вы мужественные люди, вы спасли нас – людей и страну", – пишут в своих комментариях казахстанцы.