Настоящие герои: алматинка поблагодарила полицейских за помощь в критической ситуации

Жительница Алматы через социальные сети поблагодарила полицейских, которые помогли ей добраться до дочери, которой резко стало плохо. Тогда, вечером 27 июня, на улицах города образовались жуткие пробки, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что не знает имен героев, но хотела бы их отблагодарить.

"В этот критический момент нам на помощь пришли настоящие герои – сотрудники патрульной полиции на автомобиле 0655/02 (борт 411). Благодаря им я успела вовремя добраться до Жибек Жолы. Были минуты, которые стоили целого мира. К сожалению, в спешке я даже не спросила их имена. Но хочу, чтобы все знали: именно такие люди делают этот мир лучше. От всей души благодарю этих офицеров. Спасибо за ваш профессионализм, скорость и человечность. Если кто-то узнает этих ребят – передайте им мои слова благодарности", – подписала пост женщина.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

"Инцидент произошел в центральной части Алматы. К экипажу специализированного батальона местной полицейской службы обратилась женщина с просьбой помочь добраться до дочери, которой стало плохо. Полицейские незамедлительно отреагировали, пересадили женщину в служебный автомобиль и оперативно, несмотря на плотный трафик, доставили ее по нужному адресу, где вовремя была оказана необходимая помощь", – ответили в полиции.

В ведомстве также подчеркнули, что служение обществу – это не только охрана правопорядка, но и человечность, отзывчивость, готовность прийти на помощь в любой момент.

"Такие поступки – часть повседневной работы сотрудников полиции, многие из которых остаются незамеченными. Мы благодарим неравнодушных граждан за добрые слова – для нас это важная поддержка и мотивация", – резюмировал заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Ранее сообщалось, что вращающаяся на месте лодка помогла сотрудникам МЧС спасти человека.