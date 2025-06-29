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Происшествия

Настоящие герои: алматинка поблагодарила полицейских за помощь в критической ситуации

помощь полиции, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2025 19:27 Фото: Zakon.kz
Жительница Алматы через социальные сети поблагодарила полицейских, которые помогли ей добраться до дочери, которой резко стало плохо. Тогда, вечером 27 июня, на улицах города образовались жуткие пробки, сообщает Zakon.kz.

В Instagram она написала, что не знает имен героев, но хотела бы их отблагодарить.

"В этот критический момент нам на помощь пришли настоящие герои – сотрудники патрульной полиции на автомобиле 0655/02 (борт 411). Благодаря им я успела вовремя добраться до Жибек Жолы. Были минуты, которые стоили целого мира. К сожалению, в спешке я даже не спросила их имена. Но хочу, чтобы все знали: именно такие люди делают этот мир лучше. От всей души благодарю этих офицеров. Спасибо за ваш профессионализм, скорость и человечность. Если кто-то узнает этих ребят – передайте им мои слова благодарности", – подписала пост женщина.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

"Инцидент произошел в центральной части Алматы. К экипажу специализированного батальона местной полицейской службы обратилась женщина с просьбой помочь добраться до дочери, которой стало плохо. Полицейские незамедлительно отреагировали, пересадили женщину в служебный автомобиль и оперативно, несмотря на плотный трафик, доставили ее по нужному адресу, где вовремя была оказана необходимая помощь", – ответили в полиции.

В ведомстве также подчеркнули, что служение обществу – это не только охрана правопорядка, но и человечность, отзывчивость, готовность прийти на помощь в любой момент.

"Такие поступки – часть повседневной работы сотрудников полиции, многие из которых остаются незамеченными. Мы благодарим неравнодушных граждан за добрые слова – для нас это важная поддержка и мотивация", – резюмировал заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Ранее сообщалось, что вращающаяся на месте лодка помогла сотрудникам МЧС спасти человека.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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