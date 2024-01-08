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Военнослужащих задержали после массовой драки в Жамбылской области

Военнослужащих задержали после массовой драки в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Массовая драка с участием военнослужащих попала на видео в населенном пункте Отар Жамбылской области. В пресс-службе Министерства обороны Zakon.kz прокомментировали произошедшее.

Видео с потасовкой появилось в Telegram-канале egov.kz.

"Военнослужащие войсковой части №30212 учебного центра "Отар" устроили эпическую битву и избили гражданских", – так было сказано в описании к видео.

В Министерстве обороны инцидент корреспонденту Zakon.kz подтвердили 8 января 2024 года.

"1 января сотрудниками ОП Кордайского района ДП Жамбылской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, в результате которого двое граждан получили телесные повреждения".Пресс-служба МО РК

В дополнении сказано, что в ходе расследования уголовного дела установлено участие в инциденте военнослужащих по контракту Гвардейского гарнизона.

"В соответствии ст.ст.128, 131 УПК РК, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны шесть человек, в том числе 2 военнослужащих, которые в настоящее время водворены в ИВС".Пресс-служба МО РК

Иная информация в интересах следствия не разглашается, заключили в ведомстве.

20 декабря 2023 года стало известно, что более 5 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в рядах казахстанской армии, получили отсрочку по уплате кредитов.

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МО РК Жамбылская область
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