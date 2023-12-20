Не платить кредиты почти на 2 млрд тенге смогут солдаты-срочники в Казахстане

Более 5 тысяч солдат, которые проходят срочную службу в рядах казахстанской армии, получили отсрочку по уплате кредитов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК 20 декабря, благодаря меморандуму о взаимном сотрудничестве между Минобороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) солдаты срочной службы уже начали получать отсрочку по уплате кредитов.

На сегодня более чем пяти тысячам солдат предоставили кредитные каникулы. Общая сумма кредитов, выплаты по которым приостановлены на время службы срочников, – 1 млрд 875 млн тенге. Сейчас на рассмотрении в банках и микрокредитных организациях находятся заявления еще примерно пяти тысяч военнослужащих на сумму 1,6 млрд тенге. Речь идет именно о временных кредитных каникулах, а не о полном освобождении от выплат по кредитам.

В Минобороны подчеркнули, что для законодательного регулирования этого вопроса министерство предложило внести новую статью в Закон РК "О воинской службе и статусе военнослужащего". Законопроект сейчас на рассмотрении в Мажилисе. Кроме того, Минобороны предложило АРРФР внести дополнения в законы "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовой деятельности".

"В нормах, устанавливающих порядок отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению, оборонное ведомство, помимо солдат, в число заемщиков предлагает включить лиц, призванных на воинские сборы. Подразумевается, что отсрочка будет предоставлена на весь период службы или воинских сборов. При этом обмен сведениями должен осуществляться путем взаимодействия информационных систем заинтересованных органов", – пояснили в Минобороны РК.

Чтобы автоматизировать процесс предоставления кредитных каникул, министерство совместно с АРРФР и АО "Государственное кредитное бюро" разработали алгоритм взаимодействия в проактивном формате. Пилотный проект по предоставлению кредитных каникул в автоматическом проактивном формате запустят в 2024 году.

Ранее стало известно, что военных-срочников Национальной гвардии освободили от уплаты кредитов в период службы.