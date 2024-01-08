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Законодательство РК

Поддельные номера у авто акима Талдыкоргана: в акимате подтвердили факт задержания

авто Фото: Zakon.kz
3 января около 5:00 полиция Талдыкоргана остановила автомобиль с поддельным государственным номером, который, как оказалось, принадлежит акимату города, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата региона, водитель по собственной инициативе использовал незарегистрированный ГРНЗ. На момент остановки автомобиля аким города Талдыкоргана Е.Д. Бәзіл в машине отсутствовал.

"По данному факту в соответствии с ч. 4 ст. 590 Кодекса об административных правонарушениях РК был составлен административный протокол. Вследствие Абданиев Р.Б. отбывает административный арест сроком 5 суток, а также лишен права на управление автотранспортными средствами на год", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день водитель отбывает срок наказания, по истечении срока наказания (9 января 2024 г.) Абданиев Р.Б. будет уволен.

Также сообщается, что по факту выпуска из гаража без путевого листа был составлен административный протокол в отношении начальника автохозяйства КГУ "Хозяйственное управление" ГУ "Аппарат акима города Талдыкорган" Молдабаева Д.А., вследствие чего был наложен и оплачен штраф в размере 10 МРП.

"В целях недопущения аналогичных и иных нарушений с сотрудниками автохозяйства были проведены профилактические беседы", – резюмировали в акимате.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали подозреваемого в контрабанде автомобилей из России.

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