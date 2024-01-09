Дрифт с фейерверками устроил казахстанец
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В социальных сетях появилась видео. На кадрах водитель устроил дрифт на дороге, также были запущены фейерверки, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данное видео.
"Правонарушение произошло в Ордабасинском районе. Водителем автомобиля Lada-21705 оказался молодой человек, житель Арысского района. Его привлекли к ответственности по ст. 593 ч. 1, ст. 590 ч. 2, и ст. 606 ч. 1 КоАП РК", – говорится в сообщении.
Водитель признал свою вину и сказал, что не допустит подобных правонарушений в дальнейшем.
Ранее водитель BMW показал красивый снежный дрифт в Павлодаре.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript