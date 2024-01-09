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Дрифт с фейерверками устроил казахстанец

Дрифт с фейерверками устроил казахстанец Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В социальных сетях появилась видео. На кадрах водитель устроил дрифт на дороге, также были запущены фейерверки, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данное видео. 

"Правонарушение произошло в Ордабасинском районе. Водителем автомобиля Lada-21705 оказался молодой человек, житель Арысского района. Его привлекли к ответственности по ст. 593 ч. 1, ст. 590 ч. 2, и ст. 606 ч. 1 КоАП РК", – говорится в сообщении. 


Водитель признал свою вину и сказал, что не допустит подобных правонарушений в дальнейшем.

Ранее водитель BMW показал красивый снежный дрифт в Павлодаре. 

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Анастасия Стативкина
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