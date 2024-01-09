Дрифт с фейерверками устроил казахстанец

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В социальных сетях появилась видео. На кадрах водитель устроил дрифт на дороге, также были запущены фейерверки, сообщает Zakon.kz.

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