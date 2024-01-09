В Семее задержали объявленную в розыск осужденную
Фото: pixabay
В Семее задержали 26-летнюю осужденную женщину. Она была объявлена в розыск, когда не вернулась в колонию, где отбывала наказание, сообщает Zakon.kz.
26-летняя женщина с ноября 2023 года отбывала наказание за кражу в учреждении минимальной безопасности № 24 ДУИС по ВКО. 18 декабря 2023 года она выехала за пределы колонии для приобретения вещей первой необходимости, но обратно не вернулась.
"Теперь к ее основному сроку наказания за кражу, трем годам шести месяцам, будет добавлен срок за уклонение от отбывания наказания, согласно ст. 427 УК РК, два года, только уже не в колонии минимальной безопасности, а в средней безопасности", – сообщает начальник оперативного отделения Елдар Искаков.
Ранее сообщалось, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Организаторов онлайн-казино объявили в международный розыск.
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