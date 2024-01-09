Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Семее задержали объявленную в розыск осужденную

побег, задержание, розыск Фото: pixabay
В Семее задержали 26-летнюю осужденную женщину. Она была объявлена в розыск, когда не вернулась в колонию, где отбывала наказание, сообщает Zakon.kz.

26-летняя женщина с ноября 2023 года отбывала наказание за кражу в учреждении минимальной безопасности № 24 ДУИС по ВКО. 18 декабря 2023 года она выехала за пределы колонии для приобретения вещей первой необходимости, но обратно не вернулась.

"Теперь к ее основному сроку наказания за кражу, трем годам шести месяцам, будет добавлен срок за уклонение от отбывания наказания, согласно ст. 427 УК РК, два года, только уже не в колонии минимальной безопасности, а в средней безопасности", – сообщает начальник оперативного отделения Елдар Искаков.

Ранее сообщалось, что Департаментом АФМ по Алматинской области проводится досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья. Организаторов онлайн-казино объявили в международный розыск.

Читайте также

Двойное убийство в Талдыкоргане: подозреваемый задержан
Двойное убийство в Талдыкоргане: подозреваемый задержан
В Атырау вымогали 7 млн тенге у предпринимателя, выигравшего тендер
В Атырау вымогали 7 млн тенге у предпринимателя, выигравшего тендер
полиция, розыск, Узбекистан
Особо опасного преступника задержали в Алматинской области
Николай Ежелев
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
2024 год может стать самым жарким в истории
2024 год может стать самым жарким в истории
Морозы до - 30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
Морозы до -30°C и сильный ветер прогнозируют синоптики в Казахстане
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Мама Кайрата Нуртаса сожалеет о решении, принятом 15 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: