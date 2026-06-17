В ВКО осужденная домработница рассказала о переоценке ценностей и надежде на амнистию

25-летняя осужденная, отбывающая наказание в колонии-поселении Восточно-Казахстанской области, может попасть под действие амнистии, объявленной в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДУИС ВКО, несколько лет назад она работала домработницей в обеспеченной семье и, пользуясь доверием работодателей, на протяжении длительного времени похищала часть денежных средств. По словам женщины, ей казалось, что "несколько купюр никто не заметит". На украденные деньги она приобрела автомобиль и вела жизнь, не соответствующую своим доходам.

"Так продолжалось около двух лет. На похищенные деньги я купила машину и жила так, будто могу себе позволить все. Но именно эта покупка меня и выдала", – рассказала осужденная.

Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам лишения свободы.

В данное время женщина отбывает наказание в колонии-поселении, где, по ее словам, ее жизнь изменилась. Там она создала семью и сейчас ожидает ребенка.

"Раньше мне казалось, что деньги могут решить все проблемы. Сейчас я понимаю, что самое ценное – это свобода, семья и возможность честно жить. Я очень жалею о своем поступке", – говорит она.

Официальный представитель Департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области Салтанат Ожиканова отметила, что амнистия является актом гуманизма.

"Эта история показывает, что за каждым уголовным делом стоит человеческая судьба. Государство дает таким людям шанс начать новую жизнь. Амнистия – это не освобождение от ответственности, а возможность переосмыслить прошлое", – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что переброс смартфонов в колонию предотвратили в ВКО.