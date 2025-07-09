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Происшествия

Заместитель акима Алматинской области пострадал в ДТП

заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 13:51 Фото: gov.kz
9 июля 2025 года стало известно, что замакима Алматинской области Асет Масабаев попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

Авария случилась на автодороге Тонкерис – Байсерке. В полиции региона сообщили, что по факту начато расследование. Обстоятельства ДТП не сообщаются.

В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии Масабаева.

"Состояние пациента после ДТП оценивается как стабильное, он находится в сознании. Медицинская помощь оказывается согласно установленному протоколу в Алматинской области".

В начале июня на трассе в Алматинской области столкнулись три машины, несколько человек серьезно пострадали.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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