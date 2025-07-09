Заместитель акима Алматинской области пострадал в ДТП
Фото: gov.kz
9 июля 2025 года стало известно, что замакима Алматинской области Асет Масабаев попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.
Авария случилась на автодороге Тонкерис – Байсерке. В полиции региона сообщили, что по факту начато расследование. Обстоятельства ДТП не сообщаются.
В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии Масабаева.
"Состояние пациента после ДТП оценивается как стабильное, он находится в сознании. Медицинская помощь оказывается согласно установленному протоколу в Алматинской области".
В начале июня на трассе в Алматинской области столкнулись три машины, несколько человек серьезно пострадали.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript