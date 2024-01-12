Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Пытался изнасиловать девочку с ДЦП: суд вынес приговор жителю Атырау по громкому делу

Пытался изнасиловать девочку с ДЦП: суд вынес приговор жителю Атырау по громкому делу Фото: zakon.kz
17 лет в тюрьме проведет житель Атырау после случая с попыткой изнасиловать ребенка с инвалидностью. На процессе мужчина признал свою вину, сообщает Zakon.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области признал мужчину виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса – это покушение на изнасилование девочки и угон авто, сообщает "Мой город".

Как сообщили 12 января 2024 года в пресс-службе суда, дело рассматривали в закрытом судебном заседании.

"Вина подсудимого полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, – подчеркнули в суде Атырауской области.

Мужчина свою вину не отрицал. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.

6 декабря 2022 года в Атырау мужчина угнал автомобиль Reno Duster и пытался в нем изнасиловать 13-летнюю девочку. Подозреваемый был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции Атырау "при попытке совершения преступления".

Читайте также

ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали
ЧП с автобусом в Павлодарской области: в МЧС раскрыли новые детали
Авария произошла на теплосетях в Караганде
Авария произошла на теплосетях в Караганде
эвакуация
75 водителей и пассажиров доставили спасатели в пункты обогрева в Акмолинской области
Жанель Абдрахманова
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
мобильные переводы, мнения
Налоговики нарвались на собственную недальновидность – эксперты о ситуации с мобильными переводами
В Казахстане сломался пассажирский поезд
В Казахстане в пути сломался пассажирский поезд
РЛС, Россия, Казахстан
Казахстан и Россия прекратили договор об использовании радиолокационной станции "Балхаш"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: