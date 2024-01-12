Пытался изнасиловать девочку с ДЦП: суд вынес приговор жителю Атырау по громкому делу
Фото: zakon.kz
17 лет в тюрьме проведет житель Атырау после случая с попыткой изнасиловать ребенка с инвалидностью. На процессе мужчина признал свою вину, сообщает Zakon.kz.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области признал мужчину виновным сразу по двум статьям уголовного кодекса – это покушение на изнасилование девочки и угон авто, сообщает "Мой город".
Как сообщили 12 января 2024 года в пресс-службе суда, дело рассматривали в закрытом судебном заседании.
"Вина подсудимого полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз, – подчеркнули в суде Атырауской области.
Мужчина свою вину не отрицал. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
6 декабря 2022 года в Атырау мужчина угнал автомобиль Reno Duster и пытался в нем изнасиловать 13-летнюю девочку. Подозреваемый был задержан сотрудниками батальона патрульной полиции Управления полиции Атырау "при попытке совершения преступления".
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