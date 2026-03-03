Девочку изнасиловали в Павлодаре: суд вынес приговор

В Павлодаре вынесли приговор по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Злоумышленника приговорили к 16 годам колонии, передает Zakon.kz.

Об этом 3 марта 2026 года сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного уголовного суда региона. По их данным, подсудимого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней с применением насилия. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с чем подробности инцидента не подлежат разглашению.

"Вина подсудимого доказана показаниями несовершеннолетней потерпевшей, ее законного представителя, свидетелей и заключениями экспертиз. Смягчающим обстоятельством признано отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством признано совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения", – сообщили детали дела в пресс-службе суда.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, осужденный пожизненно лишен права занимать педагогические должности и работать в организациях, связанных с несовершеннолетними. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Ранее в селе Кордай Жамбылской области произошел вопиющий случай – 14-летнюю девочку с инвалидностью изнасиловали, и она забеременела. Мать девочки требует объективного и прозрачного расследования.