Жителя Талдыкоргана подозревают в хранении и сбыте наркотиков
Фото: скриншот видео
Полицейские Жетысуской области совместно с оперативниками областного ДКНБ при координации прокуратуры задержали 33-летнего жителя Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.
В результате обыска машины задержанного в багажнике был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения.
"Известно, что мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения. Сейчас по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство", – рассказали в Управлении по противодействию экстремизму ДП области.
Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом 2 кг 722 г.
Ранее сообщалось, что 7 человек осуждены от 3 до 16,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.
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