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Жителя Талдыкоргана подозревают в хранении и сбыте наркотиков

расследование Фото: скриншот видео
Полицейские Жетысуской области совместно с оперативниками областного ДКНБ при координации прокуратуры задержали 33-летнего жителя Талдыкоргана, сообщает Zakon.kz.

В результате обыска машины задержанного в багажнике был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения.

"Известно, что мужчина является приверженцем деструктивного религиозного течения. Сейчас по факту незаконного хранения и сбыта наркотиков возбуждено уголовное производство", – рассказали в Управлении по противодействию экстремизму ДП области.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом 2 кг 722 г.

Ранее сообщалось, что 7 человек осуждены от 3 до 16,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстан.

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Елена Беляева
Жетысуская область Талдыкорган
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