Контрабанда наркотиков из США в РК: осудили семь человек

Семеро человек осуждены от 3 до 16,5 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков из США в Казахстана, с сообщает Zakon.kz.

Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в крупном размере окончено департаментом АФМ по Алматы.

"Житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана высушенная 649 гр. и гашиш 676 гр.", – говорится в сообщении АФМ.

Согласно информации ведомства, при проведении дальнейших проверочных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотических средств в особо крупном размере и сбытом через мессенджер Telegram.

"У них также обнаружены и изъяты наркотические вещества: марихуана 705 гр. и гашиш 1 266 гр. Приговором суда семь виновных лиц осуждены от 3 до 16,5 лет лишения свободы. Таким образом, в результате предпринятых мер Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в РК и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории города Алматы", – отмечается в пресс-релизе АФМ.

Ранее сообщалось, что в ходе оперативных мероприятий полицейские ДП Жамбылской области задержали 37-летнего жителя Шуского района по подозрению в хранении наркотиков. Во время обыска у задержанного были обнаружены наркотики на 11 млн тенге.