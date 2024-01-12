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В Петропавловске мужчину осудили за кровавую расправу над супругой

приговор суда Фото: astanatv.kz
К 10,5 года тюрьмы приговорили жителя Петропавловска за убийство своей жены. 28-летнюю Викторию Абдулаеву мужчина зарезал летом 2023 года. Он нанес ей несколько ножевых ударов сначала в живот, а потом в шею, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, 13 июля в семье произошла очередная ссора. Чтобы не напугать свою 8-летнюю дочь, муж с женой вышли на улицу, а затем и вовсе ушли в расположенную в 100 м рядом с домом лесопосадку. Как стало известно в ходе судебного заседания, Виктория пошла туда с ножом. Об этом говорит и обвиняемый в ее убийстве муж. По его словам, женщина первой накинулась на него с ножом, а в ответ он пырнул ее в живот. Виктория упала, а супруг нанес ей еще 4 ножевых удара в шею, один из которых пришелся на сонную артерию.

"С целью сокрытия своего преступления позвонил своему младшему двоюродному брату Гасанову, чтобы тот принес из дома штыковую лопату. Примерно в 5:00, не зная о совершенном Абдулаевым особо тяжком преступлении, Гасанов взял из дома лопату, принес ее на указанную лесную поляну. Придя на лесную поляну, Гасанов увидел, что Абдулаева лежит на земле без признаков жизни с ножевыми ранениями в области шеи. После чего Гасанов помог перенести труп Абдулаевой до канавы и присыпать лесной землей". Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО Ерлан Нуршарыпов

После этого, согласно материалам дела, мужчины пытались скрыть следы преступления. Одну часть одежды выбросили в мусорный бак, другую – в стиральную машинку, чтобы отстирать кровь. Хотели перезахоронить тело. Но тревогу забили коллеги Виктории, когда девушка не вышла на работу и не отвечала на звонки. И хотя такое было не впервые, одна из сотрудниц все же позвонила в полицию. Подозреваемых задержали стражи порядка. И вот суд вынес решение.

"Суд приговорил Абдулаева Надира признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 99 УК РК, и назначить наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно исполнительной системы средней безопасности. Гасанова Ису признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 432 УК РК, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности". Ерлан Нуршарыпов

Родные убитой девушки с приговором категорически не согласны. Двоюродная тетя Виктории считает, что за такое преступление наказание слишком мягкое.

"Он все эти годы ее избивал, она родила ребенка, он ее не принимал с ребенком, она жила с грудным ребенком в Доме мамы. 4 месяца где он был? Все эти годы он над ней издевался. Есть доказательства, что он ее бил – есть ее голосовые сообщения, есть фотографии. Это не принимают. Зато она накинулась на него с ножом. Ну это же смешно. Я была против вообще их союза, абсолютно. Он не дал бы ей уйти. Она пыталась несколько раз. Несколько лет назад она пыталась с ним разводиться, она хотела от него уйти". Двоюродная тетя убитой Марина Ахмадова

Суд при вынесении решения не нашел у подсудимых отягчающих обстоятельств, а в качестве смягчающих учел у Абдулаева признание им вины, раскаяние, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а у Гасанова еще и молодой возраст. Кстати, дочь Виктории после ее смерти сначала отправили в приют. А после опекунство оформил дедушка – отец осужденного.

Ранее жителю Караганды вынесли приговор за убийство жены во время развода.

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