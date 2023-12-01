Убил жену во время развода: преступнику вынесли приговор в Караганде

Мужчина 26 мая набросился на экс-супругу сразу после официального развода в здании РАГС. Он дважды ударил женщину ножом: она умерла, не приходя в сознание. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области 1 декабря вынес убийце приговор, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области, подсудимому было предъявлено обвинение по двум статьям. Его обвиняли в убийстве жены и незаконном ношении холодного оружия.

У супругов во время бракоразводного процесса начался в конфликт, в какой-то момент подсудимый вытащил охотничий нож и нанес им два удара жене. Ее экстренно госпитализировали, однако спасти ее врачам не удалось. Женщина скончалась на месте преступления – в здании РАГС.

"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Приговором суда он признан виновным в совершении убийства и незаконном ношении холодного оружия. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 14 лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности. Смягчающих и отягчающих вину и наказание обстоятельств по делу не установлено. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.

9 ноября стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau. Информация о гибели жены Салтанат Нукеновой от побоев вызвала новые обсуждения о распространенности физического насилия в отношении женщин в Казахстане.