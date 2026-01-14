#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
510.43
594.86
6.49
Происшествия

Рискованный обгон на трассе ВКО закончился наказанием

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 22:07 Фото: pexels
Инцидент произошел на автодороге Усть-Каменогорск – Риддер. Водитель Toyota Alphard попытался совершить обгон, выехав на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра и достаточном расстоянии до встречного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В итоге такие действия создали опасную ситуацию и напрямую угрожали жизни и здоровью других участников дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что это нарушение совершено повторно в течение года.

"Водитель привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать правила и проявлять осторожность на дорогах, особенно при выполнении обгонов и других рискованных маневров", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее депутат Нартай Сарсенгалиев заявил о резком росте дорожно-транспортных происшествий в Казахстане и предложил комплекс мер по повышению безопасности на дорогах, включая ужесточение ответственности водителей и улучшение качества трасс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Два человека погибли в аварии в Павлодарской области
22:42, 12 января 2024
Два человека погибли в аварии в Павлодарской области
Два пассажира погибли на трассе Костанайской области по вине пьяного водителя
02:29, 30 ноября 2023
Два пассажира погибли на трассе Костанайской области по вине пьяного водителя
Toyota Alphard сгорела дотла в Актау после столкновения
09:20, 02 апреля 2023
Toyota Alphard сгорела дотла в Актау после столкновения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: