Рискованный обгон на трассе ВКО закончился наказанием

Инцидент произошел на автодороге Усть-Каменогорск – Риддер. Водитель Toyota Alphard попытался совершить обгон, выехав на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра и достаточном расстоянии до встречного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В итоге такие действия создали опасную ситуацию и напрямую угрожали жизни и здоровью других участников дорожного движения. В ходе проверки было установлено, что это нарушение совершено повторно в течение года.

"Водитель привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать правила и проявлять осторожность на дорогах, особенно при выполнении обгонов и других рискованных маневров", – рассказали в пресс-службе ДП ВКО.

Ранее депутат Нартай Сарсенгалиев заявил о резком росте дорожно-транспортных происшествий в Казахстане и предложил комплекс мер по повышению безопасности на дорогах, включая ужесточение ответственности водителей и улучшение качества трасс.