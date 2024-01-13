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Автомобиль разбился о разделительную аллею в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на пересечение улиц Абая и Утеген батыра, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry двигался по улице Абая в западном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

За улицей Утеген батыра, со слов водителя, у него резко потащило автомобиль в сторону разделительной аллеи.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате чего неуправляемый автомобиль вылетел с дороги, ударился о бордюр, подскочил на нем и пролетел по аллеи боком.

ДТП

Фото: Zakon.kz

После Toyota вылетела в сторону встречной полосы, где выбила одну секцию ограждения и два сам не вылетает на полосу встречного движения.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Позже водитель, осмотрев свой автомобиль, понял, что авария произошла из-за неисправности в ходовой части автомобиля – вырвало шаровую, а затем и колесо.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В ДТП никто не пострадал.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Между тем, в западном направлении по улице Абая образовался небольшой затор.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В данный момент сотрудники дорожной полиции занимаются оформлением данного ДТП.

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