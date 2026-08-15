Поворот закончился ДТП: 20-летнюю девушку сбили в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы 20-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Утеген батыра, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, водитель Mitsubishi двигался по проспекту в западном направлении и при левом повороте на улицу Утеген батыра сбил пешехода.
Пострадавшая получила травмы и была доставлена в одну из городских больниц. Обстоятельства ДТП расследуют сотрудники полиции Ауэзовского района.
В полиции призвали водителей быть внимательнее при маневрах, особенно на перекрестках и пешеходных переходах.
В Алматы за прошедшие сутки выявили более 1,3 тыс. нарушений ПДД.
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