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Происшествия

Утреннее столкновение в Алматы: пострадавшие есть, кто был за рулем – неизвестно

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32 Фото: Zakon.kz
Утром 25 октября в Алматы на проспекте Аль-Фараби, не доезжая до ул. Навои, в западном направлении двигался автомобиль Toyota Camry. В какой-то момент его водитель почувствовал жесткий удар и машину занесло в сторону, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Toyota, транспортное средство после удара отлетело на 100-150 м. В момент происшествия другого автомобиля по близости он не увидел и вызвал на место аварии скорую и полицию.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

Позже, на развязке с ул. Мустафина, водитель Toyota увидел стоящий автомобиль Range Rover черного цвета. Он находился без номеров и одного из передних колес.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

Выяснилось, что это был тот самый автомобиль, который задел Camry и, не останавливаясь, на трех колесах, продолжил движение.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

Со слов водителя Toyota, Range Rover мчался на высокой скорости и в его салоне находилось четверо молодых парней, которые вели себя громко и неуместно.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

По приезду сотрудников полиции их поведение не изменилось. Они не подчинялись требованиям сотрудников правопорядка.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

Водитель Camry рассказал, что после оформления ДТП он намерен поехать в больницу, так как у него болит спина. Помимо него, от столкновения пострадали три человека, находившееся в Toyota.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

Также на место происшествия был вызван криминалист для снятия отпечатков пальцев, так как никто из четверых пассажиров Range Rover не сознался в том, кто из них сидел за рулем. Они закрывались в автомобиле и не шли на контакт.

Авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 06:32

Фото: Zakon.kz

Ранее мы сообщали о том, что внедорожник на скорости врезался в столб в Алматы.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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