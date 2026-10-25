Утреннее столкновение в Алматы: пострадавшие есть, кто был за рулем – неизвестно

Утром 25 октября в Алматы на проспекте Аль-Фараби, не доезжая до ул. Навои, в западном направлении двигался автомобиль Toyota Camry. В какой-то момент его водитель почувствовал жесткий удар и машину занесло в сторону, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя Toyota, транспортное средство после удара отлетело на 100-150 м. В момент происшествия другого автомобиля по близости он не увидел и вызвал на место аварии скорую и полицию.

Позже, на развязке с ул. Мустафина, водитель Toyota увидел стоящий автомобиль Range Rover черного цвета. Он находился без номеров и одного из передних колес.

Выяснилось, что это был тот самый автомобиль, который задел Camry и, не останавливаясь, на трех колесах, продолжил движение.

Со слов водителя Toyota, Range Rover мчался на высокой скорости и в его салоне находилось четверо молодых парней, которые вели себя громко и неуместно.

По приезду сотрудников полиции их поведение не изменилось. Они не подчинялись требованиям сотрудников правопорядка.

Водитель Camry рассказал, что после оформления ДТП он намерен поехать в больницу, так как у него болит спина. Помимо него, от столкновения пострадали три человека, находившееся в Toyota.

Также на место происшествия был вызван криминалист для снятия отпечатков пальцев, так как никто из четверых пассажиров Range Rover не сознался в том, кто из них сидел за рулем. Они закрывались в автомобиле и не шли на контакт.

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