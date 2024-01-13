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В Китае в результате крупной аварии на угольной шахте 14 человек пропали без вести

авария, шахта, Китай Фото: pixabay
61 человек оказался заблокирован, 14 пропали без вести после аварии, произошедшей на угольной шахте в провинции Хэнань в Центральном Китае, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 января около 14:00 на угольной шахте China Pingmei Shenma в провинции Хэнань, сообщает агентство "Синьхуа"

шахтеры, Китай, авария

Фото: социальные сети

На месте происшествия продолжается спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.

Власти Китая продолжают расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что казахстанские горняки, работающие на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, опасаются остаться без пенсионных взносов и медпомощи из-за блокировки счетов компании.

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