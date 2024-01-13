В Китае в результате крупной аварии на угольной шахте 14 человек пропали без вести
Фото: pixabay
61 человек оказался заблокирован, 14 пропали без вести после аварии, произошедшей на угольной шахте в провинции Хэнань в Центральном Китае, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел 12 января около 14:00 на угольной шахте China Pingmei Shenma в провинции Хэнань, сообщает агентство "Синьхуа".
Фото: социальные сети
На месте происшествия продолжается спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.
Власти Китая продолжают расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что казахстанские горняки, работающие на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, опасаются остаться без пенсионных взносов и медпомощи из-за блокировки счетов компании.
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