В Китае в результате крупной аварии на угольной шахте 14 человек пропали без вести

61 человек оказался заблокирован, 14 пропали без вести после аварии, произошедшей на угольной шахте в провинции Хэнань в Центральном Китае, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 12 января около 14:00 на угольной шахте China Pingmei Shenma в провинции Хэнань, сообщает агентство "Синьхуа".

Фото: социальные сети

На месте происшествия продолжается спасательная операция. По предварительным данным, причиной аварии стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.



Власти Китая продолжают расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что казахстанские горняки, работающие на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, опасаются остаться без пенсионных взносов и медпомощи из-за блокировки счетов компании.

