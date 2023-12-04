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СМИ: Счета АМТ заблокировали, шахтеры Карагандинской области боятся остаться без выплат

Счета АМТ заблокировали: шахтеры рискуют остаться без выплат Фото: freepik
Горняки, работающие на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области, опасаются остаться без пенсионных взносов и медпомощи из-за блокировки счетов компании, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило региональное издание Ekaraganda.kz 4 декабря, выжившие после резонансной трагедии в шахте им. Костенко горняки опасаются остаться без медпомощи и выплат. 28 шахтеров, которых недавно выписали из больницы, узнали, что в октябре за них не внесли взносы в Фонд обязательного медицинского страхования.

"Сегодня стало известно, что эта проблема коснулась не только выживших горняков шахты Костенко, но и всех работников компании "АрселорМиттал Темиртау". У компании заблокированы счета", – пишет Ekaraganda.kz.

Поскольку работодатель прекратил вносить средства в ФОМС, шахтеры, которые восстанавливаются после травм, могут остаться без бесплатной медицинской помощи. В поликлиниках им могут отказать в лечении из-за неуплаты взносов. Поступают и жалобы от шахтеров Карагандинской области на отсутствие отчислений в ЕНПФ. Отчисления должны были поступить еще в конце ноября, но в первых числах декабря стало известно, что никаких социальных отчислений работодатель больше не делает.

В карагандинском филиале Фонда обязательного медицинского страхования сообщили, что в региональном центре прошла встреча представителей фонда с угольным департаментом, профсоюзом, с юристами и бухгалтерией АМТ. По данным фонда, из оплаты выпал один месяц.

В "АрселорМиттал Темиртау" заявили, что причина отсутствия социальных выплат – в том, что у компании заблокированы все счета.


"Информируем вас о блокировании банковских счетов ввиду судебного спора с BSR. Наши юридическая и финансовая службы работают с компетентными органами для скорейшего разрешения ситуации и возможности разблокировки счета. Оплата ОСМС и пенсионных отчислений являются приоритетом номер один при разблокировке счета. Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию", – говорится в сообщении "АрселорМиттал Темиртау".

Профсоюз угольщиков провел среди сотрудников шахт разъяснительную работу. Сейчас идут переговоры о разблокировке счетов компании и осуществлении необходимых выплат.

Ранее в Министерстве промышленности сообщили, что сделка между правительством Казахстана и АО "АрселорМиттал Темиртау" подходит к финальной стадии. Активы компании передадут другому инвестору после трагедии на шахте им. Костенко, которая произошла в конце октября.

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