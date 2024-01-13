Почему выборы на острове Тайвань так важны для всего мира

Выборы на Тайване на данный момент стали одной из главных мировых тем. Тайванцы голосуют за нового президента и за дальнейший политический курс, который определит траекторию отношений с Китаем на следующие четыре года. Подробнее в материале Zakon.kz.

Тайвань это главная проблема в американо-китайских отношениях. Остров то и дело грозит стать очагом новых кризисов между двумя сверхдержавами.

Ранее Тайвань полностью принадлежал Китаю, но после гражданской войны 1927-1949 годов, остров приобрел свою независимость, что очень не нравится материковому Китаю.



За прошедшие годы жители острова привыкли считать себя независимыми. Но на самом деле, только 12 стран, поддерживают его государственный статус. Решающую роль в данном вопросе сыграл Китай, который демонстративно не вступают в дипломатические связи с этими государствами. Поэтому главная тема выборов отношение кандидатов на пост главы правительства к статусу Тайваня и к отношениям с Пекином.

Почему Тайвань так важен?

Кроме этого для всего мира важно производственные мощности острова. На Тайване расположено несколько крупных производств, которые имеют значение для экономики всего мира. Самым значимым не только для страны называют тайваньскую компанию по изучению и производству полупроводников TSMC, где производят микросхемы для электроники.

Не менее востребован на международном рынке продукты компании Foxconn, изготавливающая составляющие для электронных ведущих технологических брендов мира, а также занимающаяся сборкой смартфонов.

Если после президентских выборов в стране начнется военный конфликт или Тайвань окажется в экономической блокаде, то мир может настичь дефицит высококачественных гаджетов. Именно поэтому считается, что за выборами кроется будущее не только данного региона, но и мировой экономики.

Конечно же военный конфликт не выгоден и самому Тайваню, так как его экономическое процветание может в одночасье прекратиться.

Кандидаты и политический курс

Преемником действующего президента, Цай Инвэнь, называют Лай Цин-те, который на данный момент занимает пост вице-президента. В своей предвыборной программе он пообещал, что продолжит политику направленную на отстаивание суверенитета острова Тайвань.

Политологи считают, что в случае победы Лай Цин - те на выборах, его политика может повысить риск военного конфликта в регионе, куда могут быть вовлечены и США.

Второй кандидат на пост президента - Кэ Вэньчжэ. В прошлом врач, а ныне опытный политик представляет развитие демократии на Тайване по сингапурскому образцу. К США Кэ Вэньчжэ настроен не очень дружелюбно. Политик считает, что Вашингтон желает только заполучить активы производства TSMC, но в замен не чего не дать острову.

Третий кандидат Хоу Юи, представляет консервативную партию. В случае победы этот кандидат постарается настроить диалог с Китаем, в чем китайцы очень заинтересованы.

Процесс выборов

Новые власти будут руководить Тайванем следующие четыре года.

Населению в более чем 23 млн человек предстоит выбрать:

главу администрации Тайваня и его заместителя;

представителя своего округа в парламенте острова — Законодательном юане.

Депутаты от регионов проголосуют за предпочтительный «партийный список», на основе чего распределят 34 места в законодательном органе.