В Усть-Каменогорске на улице в упор расстреляли мужчину

В Усть-Каменогорске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Когда патрульные приехали на место происшествия, они обнаружили тело убитого. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает Zakon.kz.

Мужчину застрелили возле подъезда в Усть-Каменогорске. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили окровавленное тело у подъезда одного из домов.

Кадры произошедшего опубликовали в Сети. На них видно, что в мужчину стреляют несколько раз. Сообщается, что мужчина умер на месте происшествия.









Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, подозреваемый в убийстве задержан.

"По данному факту незамедлительно ориентированы патрульные наряды, которыми в течение 10 минут подозреваемый был задержан. Начато досудебное расследование по статье — убийство (99 УК РК). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в департаменте полиции.

В ведомстве уточнили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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