Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Усть-Каменогорске на улице в упор расстреляли мужчину

Фото: zakon.kz Фото: zakon.kz
В Усть-Каменогорске неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину. Когда патрульные приехали на место происшествия, они обнаружили тело убитого. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает Zakon.kz.

Мужчину застрелили возле подъезда в Усть-Каменогорске. Приехавшие по вызову полицейские обнаружили окровавленное тело у подъезда одного из домов.

Кадры произошедшего опубликовали в Сети. На них видно, что в мужчину стреляют несколько раз.  Сообщается, что мужчина умер на месте происшествия. 



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, подозреваемый в убийстве задержан.

"По данному факту незамедлительно ориентированы патрульные наряды, которыми в течение 10 минут подозреваемый был задержан. Начато досудебное расследование по статье — убийство (99 УК РК). Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", — сообщили в департаменте полиции.

В ведомстве уточнили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее мы рассказывали о жутком происшествии в Шымкенте: тело 28-летнего сына нашла мать в квартире. В полиции рассказали, что подозреваемого задержали, им оказался родной отец погибшего.

Читайте также

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Задержанный в аэропорту Алматы мужчина оказался вором в законе
Эсминец, Британия, США, Йемен
Какое оружие США и Великобритания используют для ударов по йеменским хуситам
полицейский на фоне перевернутого автобуса
Автобус с 17 пассажирами улетел в кювет в Абайской области
Жанель Абдрахманова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Лера Кудрявцева ушла от мужа
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Илья Ильин с женой обратились к казахстанцам с просьбой
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам
Йемен, США, Великобритания, обстрел
Новый конфликт на Ближнем Востоке: кто такие хуситы и почему США и Англия напали на них
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: