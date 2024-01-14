Самоподжог в Атырауской области: стали известны некоторые подробности

В Атырауской области в посёлке Доссор 63-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции сейчас начато досудебное расследование по ст.105 (Доведение до самоубийства), передает Zakon.kz

Мужчина совершил самоподжег 13 января около 16.45 часов.

В ДП Атырауской области сообщили, что на канал 102 Макатского районного отдела полиции поступило сообщение о том, что возле одного из жилых домов в посёлке Доссор, житель района 1961 года рождения совершил самоподжог.

"По данному сообщению установлено, что этот гражданин получил 70% ожогов и доставлен в Атыраускую областную больницу", – говорится в сообщении.

Позже СМИ стало известно, что пациента поместили в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ.

