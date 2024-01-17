Скончался житель Атырауской области, совершивший самоподжог

Мужчина, который совершил самоподжог в поселке Доссор Атырауской области, скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Управлении здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в поселке Доссор 62-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции, сейчас начато досудебное расследование по ст. 105 "Доведение до самоубийства".



Позже врачи говорили о тяжелом состоянии пациента.