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Скончался житель Атырауской области, совершивший самоподжог

умер пациент Фото: Zakon.kz
Мужчина, который совершил самоподжог в поселке Доссор Атырауской области, скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в Управлении здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области в поселке Доссор 62-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции, сейчас начато досудебное расследование по ст. 105 "Доведение до самоубийства".

Позже врачи говорили о тяжелом состоянии пациента.

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Елена Беляева
Атырауская область
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