Скончался житель Атырауской области, совершивший самоподжог
Фото: Zakon.kz
Мужчина, который совершил самоподжог в поселке Доссор Атырауской области, скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в Управлении здравоохранения региона.
Ранее сообщалось, что в Атырауской области в поселке Доссор 62-летний мужчина пытался сжечь себя после семейной ссоры. Как сообщили в полиции, сейчас начато досудебное расследование по ст. 105 "Доведение до самоубийства".
Позже врачи говорили о тяжелом состоянии пациента.
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