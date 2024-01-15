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Автомобиль опрокинулся на крышу в результате аварии в Алматы, есть пострадавший

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла в Алматы на перекрестке улиц Абая и Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Cefiro двигался по улице Абая в западном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

А Volkswagen Golf ехал по улице Яссауи в южном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось, светофор на перекрестке не работал.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Приоритет был у водителя Nissan.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель Volkswagenдолжен был уступить дорогу, однако по какой-то причине он этого не сделал, проигнорировал знак, выехал на перекресток, где на полном ходу ему в бок влетел Nissan.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило в сторону и он опрокинулся на крышу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате аварии серьезно пострадал пассажир Volkswagen.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Обоим водителям была оказана медпомощь на месте. Значительных травм они не получили.

ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

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