Автомобиль опрокинулся на крышу в результате аварии в Алматы, есть пострадавший

Авария произошла в Алматы на перекрестке улиц Абая и Яссауи, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Cefiro двигался по улице Абая в западном направлении.

Фото: Zakon.kz

А Volkswagen Golf ехал по улице Яссауи в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

Как выяснилось, светофор на перекрестке не работал.

Фото: Zakon.kz

Приоритет был у водителя Nissan.

Фото: Zakon.kz

Водитель Volkswagenдолжен был уступить дорогу, однако по какой-то причине он этого не сделал, проигнорировал знак, выехал на перекресток, где на полном ходу ему в бок влетел Nissan.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило в сторону и он опрокинулся на крышу.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии серьезно пострадал пассажир Volkswagen.

Фото: Zakon.kz

Обоим водителям была оказана медпомощь на месте. Значительных травм они не получили.

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.