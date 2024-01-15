Автомобиль опрокинулся на крышу в результате аварии в Алматы, есть пострадавший
Автомобиль Nissan Cefiro двигался по улице Абая в западном направлении.
Фото: Zakon.kz
А Volkswagen Golf ехал по улице Яссауи в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Как выяснилось, светофор на перекрестке не работал.
Фото: Zakon.kz
Приоритет был у водителя Nissan.
Фото: Zakon.kz
Водитель Volkswagenдолжен был уступить дорогу, однако по какой-то причине он этого не сделал, проигнорировал знак, выехал на перекресток, где на полном ходу ему в бок влетел Nissan.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что Volkswagen отбросило в сторону и он опрокинулся на крышу.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии серьезно пострадал пассажир Volkswagen.
Фото: Zakon.kz
Обоим водителям была оказана медпомощь на месте. Значительных травм они не получили.
Фото: Zakon.kz
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.