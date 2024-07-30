Дети пострадали в серьезной аварии в Алматы

Ночью 31 июля в Алматы, на перекрестке улиц Саина и Шаляпина, произошла авария, в которой пострадали дети, сообщает Zakon.kz.

По улице Шаляпина в западном направлении на перекрестке стоял микроавтобус Toyota Estima. Он планировал повернуть налево, на улицу Саина.

Фото: Zakon.kz

На встречу ему двигался, предположительно на высокой скорости, автомобиль Kia Rio.

Фото: Zakon.kz

Когда водитель Kia подъезжал к перекрестку, два автомобиля, двигающиеся в южном направлении, пытались проскочить на перекрестке. Но в это же время дорогу переходили пешеходы.

Фото: Zakon.kz

Проскочить машины не успели и остановились, перегородив тем самым дорогу Kia.

Фото: Zakon.kz

Тогда водитель Kia, чтобы избежать столкновения, резко вильнул рулем, но в итоге потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали 13-летний подросток и годовалый малыш, которые находились в микроавтобусе.

Ранее в МВД рассказали, на каких трассах Казахстана зафиксирована наиболее высокая смертность.