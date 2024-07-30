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Дети пострадали в серьезной аварии в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:02 Фото: Zakon.kz
Ночью 31 июля в Алматы, на перекрестке улиц Саина и Шаляпина, произошла авария, в которой пострадали дети, сообщает Zakon.kz.

По улице Шаляпина в западном направлении на перекрестке стоял микроавтобус Toyota Estima. Он планировал повернуть налево, на улицу Саина.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:02

Фото: Zakon.kz

На встречу ему двигался, предположительно на высокой скорости, автомобиль Kia Rio.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:02

Фото: Zakon.kz

Когда водитель Kia подъезжал к перекрестку, два автомобиля, двигающиеся в южном направлении, пытались проскочить на перекрестке. Но в это же время дорогу переходили пешеходы.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:02

Фото: Zakon.kz

Проскочить машины не успели и остановились, перегородив тем самым дорогу Kia.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:02

Фото: Zakon.kz

Тогда водитель Kia, чтобы избежать столкновения, резко вильнул рулем, но в итоге потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 01:02

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали 13-летний подросток и годовалый малыш, которые находились в микроавтобусе.

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