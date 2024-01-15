Драматичную погоню за пьяным водителем сняли на видео в Талдыкоргане

Полицейские в Талдыкоргане устроили напряженную погоню за пьяным водителем, достойную голливудских фильмов. Лишенный прав лихач едва не устроил в областном центре сразу несколько аварий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области 15 января, днем ранее патрульные полицейские заметили на улице Акбастау в Талдыкоргане подозрительный автомобиль Mitsubishi Galant. Водитель машины отказался остановиться по требованию полицейских и попробовал скрыться.

Полицейские начали погоню. Водитель отчаянно пытался уйти от патрульных, проезжая перекрестки на красный свет и постоянно пересекая двойную сплошную. На видео с регистратора полицейского авто можно заметить, что лихач несколько раз чуть не устроил аварии. Только через несколько кварталов патрульные наконец догнали нарушителя и вынудили его остановиться.





"Задержанным оказался 34-летний житель Талдыкоргана, который управлял транспортным средством, несмотря на то, что в 2021 году приговором Аксуского районного суда лишен водительских прав пожизненно с ограничением свободы сроком на два с половиной года. Согласно результатам медосвидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Мужчину водворили в изолятор временного содержания, автомашину поместили на спецстоянку", – рассказал первый заместитель начальника УП Талдыкоргана Дамир Конаев.

В отношении лихача возбудили уголовное дело по ст. 346 УК РК. Идет досудебное расследование. Задержанному может грозить реальный срок.

Ранее в Карагандинской области после погони по закрытой трассе задержали двух водителей Gelandewagen.